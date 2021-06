È scomparso a 66 anni l'ex tennista Paolo Vallati, cordoglio a Macerata. ​«Sportivo elegante e galantuomo nella vita»

MACERATA - Paolo Vallati, morto a 66 anni dopo una malattia. Lascia la moglie Lorella. Era una delle colonne portanti dell’Associazione tennis Macerata, una persona stimatissima e molto apprezzata nell’ambiente. Chi lo ha conosciuto lo racconta come «tennista elegante e galantuomo nella vita». Tennista provetto, in gioventù era tra i nomi di punta dell’Atm Macerata, rappresentante della grande tradizione cittadina della racchetta.

LEGGI ANCHE

Gli entra un'ape del casco, perde il controllo della moto e si schianta. Un 65enne trasportato in eliambulanza a Torrette

LEGGI ANCHE

Un anziano di 85 anni si allontana da casa a Civitanova, trovato dopo due giorni a Cingoli dai carabinieri

Non ha mancato di ricordarlo con grande affetto l’amico di tante sfide sportive, Giovanni Battista Torresi, con cui disputava i campionati agonistici del tennis club: «Ciao Paolo, compagno di tante sfide, grande tennista, ma soprattutto grande persona! Riposa in pace», ha scritto in un post su Fb. Moltissimi i ricordi lasciati sui social dalle tante persone che lo hanno conosciuto e che ne sottolineano la grandissima umanità e il suo sorriso. «Grazie per averci insegnato che si può sorridere, parlare e abbracciare anche solo con gli occhi. Grazie per aver combattuto fino all’ultimo istante per restare tra noi», uno dei commenti. I funerali verranno celebrati oggi alle ore 16.30 nella chiesa di Casette Verdini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA