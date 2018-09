Vedono i pannelli pericolanti all'ospedale: arrivano operai e crolla il controsoffitto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Un ancoraggio che si spezza ed il controsoffitto che viene giù. Attimi di paura ieri mattina all’ospedale di Macerata dove nel reparto di Urologia si è verificato questo incidente che non ha provocato comunque nessun ferito e neppure l’interruzione del servizio. E’ successo intorno alle 10,30 proprio nella zona di ingresso del reparto. Alcuni pazienti che si trovavano lungo i corridoi hanno notato che qualcosa non andava: uno degli assi del controsoffitto pendeva.Immediatamente da parte del personale in servizio in quel momento ad Urologia sono stati avvertiti gli operai per intervenire: i tecnici si sono messi all’opera ma proprio mentre erano al lavoro, una porzione del controsoffitto, circa 20 metri quadri, è venuta giù . Il frastuono è stato forte ma il crollo ha avuto conseguenze ridotte al minimo, fortunatamente nessuno è rimasto ferito dalla caduta del controsoffitto.