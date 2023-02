Pamela, il procuratore chiede un altro ergastolo all'Appello bis: «Ci fu violenza sessuale»

PERUGIA - Sono stati ascotati a porte chiuse i due uomini che incontrarono Pamela Mastropietro e ebbero rapporti con lei prima dell'omicidio della 18enne romana nel gennaio di cinque anni fa. La decisione è stata presa in apertura dell'udienza per il processo di appello bis per la sola violenza sessuale nei confronti di Innocent Oseghale, già condannato in via definitiva per aver ucciso e fatto a pezzi la ragazza. La richiesta è stata avanzata dal legale di uno dei testimoni «per tutelare» la sua «riservatezza» in considerazione del fatto che la vicenda lo ha già visto «vittima di clamore mediatico», di «offese anche sui social» e di uno stravolgimento della sua vita tanto da aver dovuto lasciare la sua attività di tassista. Oseghale non è presente in aula.

Striscioni fuori dal tribunale

Prima dell'inizio del dibattimento, fuori dal palazzo della Corte di Assise di appello sono stati srotolati a terra degli striscioni per Pamela: «Pamela grida giustizia e noi siamo la sua voce!», «Il disagio non può essere un alibi per un massacro. Pamela voleva vivere e dei mostri le hanno spezzato tutti i sogni», «Pena dura e certa per chi violenta, uccide, massacra, deturpa la vita altrui » , «Dopo cinque anni stiamo ancora aspettando giustizia! La disumanità non deve diventare normalità» e «Intercettazione: "c'è una bianca da stuprare" ed era Pamela». Al centro campeggia una foto della 18enne con la scritta «Giustizia per Pamela Mastropietro». In aula ci sono i genitori della ragazza. Alessandra Verni, la mamma, indossa una maglietta con la foto della figlia.