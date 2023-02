Pamela uccisa, riparte il processo d'Appello per la violenza sessuale. La madre: «Vogliamo giustizia»

MACETATA - Nuova udienza domani, davanti alla Corte di assise di Appello di Perugia, per il processo di appello bis per la sola aggravante di violenza sessuale nei confronti di Innocent Oseghale, già condannato in via definitiva per aver ucciso e fatto a pezzi Pamela Mastropietro, la 18enne romana che si allontanò dalla comunità di Corridonia e i suoi resti furono poi ritrovati in due trolley a Pollenza nel gennaio di cinque anni fa.

Dovrebbero essere ascoltati due uomini, con i quali la ragazza aveva avuto rapporti prima di incontrare Oseghale, che già nella precedente udienza del 25 gennaio non si sono presentati. «Domani 22 febbraio 2023!!Giustizia!», scrive in un post su Facebook Alessandra Verni, la mamma di Pamela.