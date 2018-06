Pamela uccisa da Oseghale Lucky e Awelima escono dall'inchiesta sull'omicidio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Omicidio Pamela Mastropietro, per la Procura l’unico assassino è Innocent Oseghale. Chiesta la revoca della misura nei confronti di Lucky e Awelima per i reati connessi alla morte della diciottenne. Era nell’aria da alcuni giorni, ma solo ieri è arrivata l’ufficialità: nella complessa indagine c’è un solo colpevole per l’assassinio della ragazza scappata dalla comunità Pars di Corridonia: Innocent Oseghale, il nigeriano di 29 anni che la mattina del 30 gennaio scorso aveva incontrato Pamela ai Giardini Diaz, l’aveva accompagnata a comprare una dose di eroina per poi portarla nella sua abitazione in via Spalato 124, avere con lei un rapporto sessuale – molto probabilmente mentre era sotto effetto dello stupefacente –, ucciderla e farla a pezzi. Lucky e Awelima restano accusati di spaccio di sostanze stupefacenti.