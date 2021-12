Pallavolo, una maglia speciale per la Coppa Italia di A3 e atleti in pediatria per donare libri ai bimbi

MACERATA - Quando territorio, mondo del lavoro e sport si uniscono per portare alla ribalta una società che abbina la pratica agonistica ad iniziative legate al sociale. Su queste due direttive si è mossa la presentazione da parte della Med Store Tunit volley della speciale maglia realizzata in occasione della Coppa Italia di A3 e l’evento di Natale, che vedrà gli atleti della Pallavolo Macerata consegnare al reparto pediatrico dell’ospedale del capoluogo libri per bambini donati da Campetella Robotic Center uno dei principali sostenitori della società maceratese.

A fare gli onori di casa alla squadra al gran completo, con tanto di staff tecnico e dirigenti, l’intera famiglia Campetella, dal presidente Carlo ai figli Gaia che si occupa del settore marketing ed Elia che segue gli aspetti commerciali e organizzativi sino alla cfo dell’azienda Caterina Dezi. Presente anche l’altro sponsor di riferimento del club, Stefano Parcaroli della Med Store. Un’azienda all’avanguardia la Campetella Robotic Center che ha 124 anni (è stata fondata nel 1897) opera a Montecassiano con uno stabilimento che occupa 140 dipendenti, prossimo al raddoppio dell’attuale sede, che agisce su un mercato di altissima fascia col 70% delle produzioni che vengono esportate all’estero, in particolare negli Stati Uniti, ed il restante in Italia. «Questo appuntamento sarà un momento di massima esposizione del nostro marchio –ha detto il presidente Carlo Campetella- da diversi anni collaboriamo con la squadra di volley ed in questa situazione siamo stati privilegiati perché è stata creata una maglia col nostro simbolo in grande evidenza per la Coppa Italia. Noi da sempre siamo nello sport, in particolare abbiamo iniziato col motociclismo partecipando anche a gare del mondiale. Ci piace partecipare e sostenere le realtà locali: la Campetella adesso è cresciuta, prima il territorio era solo il Comune di Montecassiano oggi ci siamo allargati un po’ di più approdando alla Pallavolo Macerata». A sottolineare l’importanza di questo abbinamento consolidato negli anni è in particolare il presidente della Med Store Tunit, Gianluca Tittarelli. «Quest’anno per la prima volta ci sarà la Coppa Italia di A3 –sottolinea il presidente- e parteciperemo con l’aiuto dei nostri sponsor in particolar modo della Campetella Robotica Center che sarà ancor più presente in questo percorso della Coppa Italia e nella maglia che i nostri atleti indosseranno durante la manifestazione. Accanto a questo c’è un progetto che va nel sociale portato avanti dalla nostra società: la vicinanza al territorio sposa la nostra visione a quella della ditta Campetella e così abbiamo pensato di fare qualcosa di tangibile per Natale. Porteremo al reparto pediatria dell’ospedale di Macerata una fornitura di libri e pubblicazioni per bambini, dai più piccoli sino ai 14 anni, perché possano alleviare un po’ la permanenza nel reparto di pediatria da parte di questi bambini in questo particolare periodo dell’anno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA