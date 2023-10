RECANATI «Siamo volutamente rimasti in silenzio in queste settimane perché la nostra priorità è sempre stata lavorare per garantire agli studenti spazi adeguati e sicuri, ma di fronte ai numerosi attacchi ci sentiamo in dovere di precisare alcune questioni».

Il presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, e la consigliera delegata all’Edilizia scolastica, Laura Sestili, intervengono sulla situazione di Palazzo Venieri. «La legge pone in capo alla Provincia la competenza delle sedi delle scuole superiori. A Recanati, però, il palazzo è ancora di proprietà del Comune e la Provincia rimborsa da anni al Comune le spese delle utenze. Il procedimento per formalizzare il passaggio di competenze fu avviato quasi 20 anni fa con la firma di due accordi di programma, entrambi poi non attuati sia per le criticità in termini di sicurezza riscontrate sulla sede storica e sia perché, essendo stata concertata negli accordi anche la realizzazione di una nuova sede a spese di entrambi gli enti, gli stessi non riuscirono a mettere insieme le ingenti risorse a carico dei propri bilanci».



Per quanto riguarda il superamento del numero massimo di iscritti previsto nel Certificato prevenzione incendi «i soggetti a cui sono rivolte sono le istituzioni scolastiche. Per l’anno in corso, la Circolare del Ministero ricevuta anche dalla dirigente il 30 novembre 2022, ribadisce che “È compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni accoglibili, in ragione delle risorse di organico, nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi”. A fine gennaio, termine ultimo per le iscrizioni, la dirigente scolastica ha informato verbalmente la Provincia sulla necessità di reperire nuovi spazi per garantire idonea sistemazione a tutti gli studenti, per questo l’ente ha iniziato una serie di interlocuzioni, sia il vicino Ipsia Bonifazi che con la proprietà dell’ex Agenzia delle Entrate, per valutare eventuali strade da poter intraprendere.

Alcuni mesi dopo, però, la dirigente ha riferito alla Provincia che avrebbe autonomamente reperito gli spazi all’interno di Palazzo Venieri perché non voleva “smembrare” la scuola tra più sedi, salvo poi l’8 settembre scorso inviare una Pec in cui chiedeva, vista “la mancata autorizzazione da parte del comando dei vigili del fuoco di Macerata alla deroga inerente l’indice di sovraffollamento della sede di Palazzo Venieri”, il trasferimento in altra sede “di 8 classi del biennio dell’indirizzo di Scienze umane e Scienze Umane con Opzione Economico Sociale, per un totale di 189 studenti”.

Solo l’8 settembre, quindi, a seguito di ulteriori controlli la Provincia ha scoperto che il Cpi quinquennale prevedeva che il numero massimo di studenti ospitabili a Palazzo Venieri fosse di 570, mentre gli iscritti ufficiali sono 693 (dati Usr) «Quindi ci chiediamo, perché dovendo per legge essere a conoscenza di tale limite, la scuola ha continuato ad accettare una quantità di iscrizioni sempre maggiori? Perché il Comune non ha informato la Provincia della scadenza del Cpi».



Poi chiariscono sullo stabile dell’ex Agenzia delle Entrate: «La Provincia non ha mai commissionato alcun lavoro alla proprietà. Stupisce, però, che il Comune lo abbia presentato come “unica soluzione” quando, invece, lo stesso era a conoscenza anche di un altro stabile dove già era stata ospitata la scuola media. Come mai il Comune ha perorato la prima soluzione tacendo fino alla fine di settembre, invece, l’esistenza di un’alternativa? Ora la Provincia ha già in mano le opportune soluzioni e sta valutando gli aspetti di dettaglio».