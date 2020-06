Pakistano arrestato a Scossicci, sequestrati 90 grammi di eroina

PORTO RECANATI - Operazione antidroga dei carabinieri della Compagnia di Osimo. I militari dell’Arma sono entrati in azione nella tarda serata di sabato a Porto Recanati, in località Scossicci. E dopo giorni di indagini hanno messo a segno un blitz che ha portato all’arresto di un pakistano. Durante l’operazione sono stati sequestrati 90 grammi di eroina. Il pusher, difeso dall’avvocato di fiducia Simone Matraxia, dovrà comparire davanti al giudice, in tribunale a Macerata, per la convalida dell’arresto. Nella giornata di oggi saranno resi noti i particolari della vicenda. Con ogni probabilità i carabinieri di Osimo stavano monitorando un giro di spaccio nell’Anconetano e sono arrivati al pusher pakistano finito in manette sabato scorso a Porto Recanati. Si tratta dell’ennesima operazione dei militari dell’Arma nell’ambito della lotta alla droga. © RIPRODUZIONE RISERVATA