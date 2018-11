«Pagami l'hashish o ti cavo l'occhio con le chiavi»: lo spacciatore a giudizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - «Oggi è il 20, c’hai lo stipendio, mi devi dare i soldi, non vado via di qui senza soldi». Poi mostrando un mazzo di chiavi: «Se non mi dai i soldi te le ficco in un occhio, ti squarcio le gomme della macchina e ti aspetto davanti casa o in azienda finchè non me li dai». Con queste minacce un marocchino di 24 anni ha minacciato un cingolano per ottenere 100 euro a titolo di corrispettivo per una cessione di poco più di 12 grammi di hashish. Questa mattina sarà processato per direttissima. È difeso dall’avvocato Sara Scalpelli.