Ragazza di 28 anni trovata morta in casa Scenario da incubo, si sospetta l'overdose

MACERATA - Tragedia in centro storico a Macerata. Una ragazza di 28 anni è stata trovata morta in casa intorno alle ore 11,30 in vicolo Illuminati, una traversa di via Garibaldi. Stando ai primi accertamenti sarebbe stata fatale un'overdose. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che accertare l'avvenuto decesso della giovane. Sul posto anche gli agenti della Volante, della polizia scientifica e della Squadra mobile della questura di Macerata. Gli accertamenti sono ancora in corso.