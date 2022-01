Overdose in centro storico, salvata una giovane di 26 anni. E' caccia al pusher

MACERATA - I poliziotti della volante della questura di Macerata, insieme al personale del 118, sono intervenuti in centro storico dove una ragazza di 26 anni era stata colta da malore dopo aver assunto una dose di eroina. Subito è partito l'allarme e ciò ha permesso di evitare il peggio, in quanto la giovane donna è stata subito soccorsa dai sanitari e accompagnata in ospedale in ambulanza. Dopo essere stata trattata, è stata dimessa dall’ospedale, con prognosi di un giorno.

Le indagini, subito avviate dalla Squadra Mobile di Macerata che ha anche sentito dei testimoni, mirano a far luce su chi, poco prima, abbia ceduto lo stupefacente alla ragazza.

