Meno posti letto negli ospedali per la ripresa post Covid

MACERATA - Dalla pandemia al “Free Covid” non è un attimo: in mezzo ci sono tanti passaggi, non tutti burocratici. Gli ospedali dell’Area Vasta 3 hanno iniziato a definire i percorsi da seguire. Civitanova ha già iniziato l’azione di sanificazione dei reparti, Camerino lo farà dopodomani, Macerata è al lavoro. Tempistiche più o meno simili, ma protocolli rigidi da seguire per tutti, l’obiettivo è quello di arrivare al 15 giugno con il ritorno all’attività normale, o quasi.



Reparti e camere operatorie verranno riaperte, ma per tornare ai numeri di una volta ci sarà da attendere ed anche parecchio. Il fatto del distanziamento dei posti letto nei reparti comporterà una riduzione netta del numero dei ricoverati: i problemi maggiori in questo senso, come rilevato dal direttore Alessandro Maccioni, ci saranno a Macerata il cui ospedale è stato progettato decine di anni fa (un cantiere infinito con decine e decine di perizie di variante) sulla base di esigenze diverse dalle attuali.

