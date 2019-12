Nuovo ospedale, sì con riserva della Provincia. Il Comune deve modificare il piano

MACERATA - Un passo avanti per il nuovo ospedale unico provinciale. Pubblicata dalla Provincia la Valutazione ambientale strategica (Vas) chiesta dal Comune per l’area alla Pieve destinata alla realizzazione del nuovo ospedale unico provinciale. La Provincia ha dato un parere positivo ma subordinato all’accoglimento di alcune prescrizioni. Dunque ora il Comune dovrà variare il piano per inserire le osservazioni della Provincia e portare l’adozione definitiva della variante al Prg all’esame del Consiglio.



La Provincia ha picchiato duro sugli studi legati alla viabilità. In particolare viene contestata la previsione di riduzione del carico di traffico nell'area grazie al servizio di rasporto urbano. Nello specifico «non si ritiene realistico prevedere una riduzione della domanda di trasporto veicolare del 40% ipotizzata con l’ospedale realizzato e viabilità inalterata. © RIPRODUZIONE RISERVATA