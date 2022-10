MACERATA Violenza sessuale su una giovane ricoverata nel reparto di Psichiatria, infermiere condannato a 7 anni. In solido con l’Asur dovrà pagare una provvisionale di 30.000 euro alla parte civile, il risarcimento invece dovrà essere quantificato in sede civile. Si è chiuso con questa sentenza il processo a carico di Bruno Feliziani: l’ex infermiere dell’ospedale di Macerata era accusato di violenza sessuale aggravata, falso in atto pubblico e peculato, inoltre gli veniva contestata la norma sull’assenteismo.



La condanna è stata inflitta per i primi due reati, mentre per i restanti due è stato assolto. I fatti contestati risalgono al 2018 quando l’imputato aveva 46 anni e lavorava come infermiere all’ospedale del capoluogo. Per l’accusa, ieri sostenuta in aula dal Pm Enrico Barbieri, l’uomo avrebbe approfittato dello stato di prostrazione mentale di una giovane paziente ricoverata per una psicosi cronica (riacutizzatasi nel periodo del ricovero) a compiere e subire atti sessuali e a subire rapporti sessuali completi. L’accusa di falso in atto pubblico deriva dall’aver attestato sulla cartella clinica della paziente di averle somministrato alle 21 due farmaci (con effetti collaterali quali sonnolenza, nausea e vomito) invece che a mezzanotte ovvero solo dopo la violenza sessuale.

L'accusa

L’accusa di peculato invece nasce dal ritrovamento nei suoi due armadietti di farmaci dell’ospedale di cui si sarebbe appropriato per uso personale, ma nel corso del dibattimento è emerso che si trattava di farmaci scaduti e che comunque sono sempre rimasti in ospedale. La vittima è parte civile con l’avvocato Francesco Copponi, tramite il quale aveva chiesto non meno di 100.000 euro di risarcimento con provvisionale di 30.000. L’Asur, tramite l’avvocato Gianfranco Borgani, era invece intervenuta in giudizio sia come responsabile civile sia come parte civile ritenendo di aver subito un danno di immagine. L’imputato è difeso dagli avvocati Tiziano Luzi e Gian Vittorio Galeota.