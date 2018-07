Pauroso incendio alla Orim, ore da incubo Colonne di fuoco ed esplosioni

di Mauro Giustozzi

MACERATA - Inferno di fuoco alla Orim di Piediripa. Un incendio di vaste proporzione ha colpito due capannoni dell’azienda che tratta rifiuti speciali ed ha provocato un grande allarme per la vastità e le dimensioni delle fiamme che hanno raggiunto anche una ventina di metri di altezza impegnando a fondo vigili del fuoco provenienti da tutta la regione a dare sostegno ai colleghi maceratesi.Le conseguenzePer fortuna non si sono registrati morti e feriti tra gli operai che erano all’interno dello stabilimento, anche se il rischio di inquinamento ambientale potrà essere scongiurato solo dopo che l’Arpam avrà effettuato le analisi di rito (bruciati solventi e magnesio). Una nuvola nera gigantesca si è alzata poco dopo le 16 dagli stabilimenti Orim di via Concordia, a Piediripa. Ed è scattato un maxi allarme che ha riportato alla memoria quanto accadde due anni fa al Cosmari. È stato subito un fuggi fuggi generale di chi si trovava in quell’area, sia residenti che soprattutto di lavoratori e di cittadini che erano lì per fare acquisti. Sul posto sono confluiti vigili del fuoco provenienti da tutta la regione: complessivamente sono stati impegnati 60 vigili del fuoco con 23 automezzi, in prevalenza autobotti, per riuscire a sedare le fiamme, impresa riuscita alle 19,50 quando il comandante dei vigili, Patrizietti, ha dato il cessato allarme.Oltre 3 ore di caos, con la viabilità andata in tilt, forze dell’ordine impegnate a sigillare per diversi chilometri lo spazio attorno alla Orim in fiamme. Uno scenario dantesco, aggravato per alcuni minuti anche dalla pioggia che rischiava di far cadere a terra le particelle sprigionatesi nella nube. Sul posto immediato l’intervento anche di Arpam ed Asur, oltre che del sindaco Carancini e di diversi assessori.