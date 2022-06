La morte del capo dell’Ordine di Malta, oggi l’autopsia disposta dalla Procura

MACERATA - Sarà eseguita questa mattina all’obitorio dell’ospedale di Macerata l’autopsia sul corpo del luogotenente di Gran Maestro Fra’ Marco Luzzago, suprema autorità del Sovrano Ordine di Malta trovato senza vita martedì mattina nella sua dimora, Villa Ciccolini a Sforzacosta. Aveva 72 anni.





Da quanto appreso la morte sarebbe avvenuta per cause naturali, ma il procuratore facente funzioni Claudio Rastrelli, per estremo scrupolo ha disposto l’esame autoptico per accertare l’esatta causa del decesso affidando l’incarico al medico legale Roberto Scendoni. «È una decisione che abbiamo apprezzato», ha commentato ieri Italo D’Angelo, assistente caritativo della delegazione Marche nord dell’Ordine di Malta e avvocato delle sorelle del luogotenente Luzzago. «La sua perdita – ha aggiunto – è una grande sofferenza, oltre a essere il capo del nostro Ordine era particolarmente amato. Faceva parte della nostra delegazione già prima di diventare luogotenente, era una persona cara, un amico che abbiamo frequentato».



«Abbiamo piena fiducia nell’operato della Procura – ha proseguito l’avvocato - della quale abbiamo apprezzato il lavoro del procuratore Rastrelli e degli investigatori: la Squadra Mobile, la Squadra Volanti e la polizia scientifica, hanno svolto un lavoro estremamente corretto, capillare, minuzioso». Martedì mattina era stata la custode di Villa Ciccolini a dare l’allarme non vedendo, come d’abitudine, Luzzago. Sul posto erano quindi intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia, il corpo del luogotenente era stato trovato nel letto, ormai privo di vita. «Domani (oggi, ndr) – ha spiegato D’Angelo – sarò in obitorio a rendere omaggio al luogotenente e a una persona cara. Nulla lasciava prevedere una scomparsa così improvvisa. Era una persona serena, gioviale, molto dedita alla preghiera, umile e particolarmente legato al Santo Padre, è veramente una scomparsa che ci addolora tutti».



Dopo l’autopsia la salma sarà condotta a Roma per organizzare i funerali di Stato. Ieri, in segno di lutto, le bandiere del Palazzo magistrale e della Villa magistrale a Roma sono state esposte a mezz’asta. Fra’ Marco Luzzago era stato eletto luogotenente di Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta l’8 novembre 2020 dal Consiglio compito di Stato (carica di durata annuale), e la sua carica era stata poi rinnovata. Era parente di Papa Paolo VI.



