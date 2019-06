Operazione alla prostata andata male: l'Asur pagherà 700mila euro

di Benedetta Lombo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Non può più avere figli dopo un intervento chirurgico alla prostata. Il risarcimento dell’Asur arriva dopo 13 anni, in totale circa 700mila euro. Il calvario di un magazziniere è iniziato nel 2006 quando l’uomo aveva 45 anni. Sposato e padre di una bambina, il 45enne si era rivolto all’equipe medica dell’ospedale di Macerata per sottoporsi a un intervento chirurgico alla prostata.Gli era stata diagnosticata un’ipertrofia prostatica benigna e gli era stato consigliato di sottoporsi all’intervento. E così fece. Ma durante l’operazione qualcosa è andato storto. In base a quanto accertato successivamente, nel corso dell’operazione eseguita in via endoscopica, il resettoscopio aveva causato delle bruciature a livello del pene, provocando gravi e permanenti danni al paziente.