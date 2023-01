Macerata Opera Festival, ecco le date e le opere approvate dal Cda

MACERATA - Approvato dal Cda il programma del Macerata Opera Festival 2023. Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Arena Sferisterio, riunitosi a Macerata oggi martedì 10 gennaio, ha approvato le linee artistiche e culturali e la sostenibilità economica del Macerata Opera Festival 2023, presentate dal sovrintendente Flavio Cavalli e dal direttore artistico Paolo Pinamonti.

Le date



Il festival si svolgerà dal 20 luglio al 19 agosto 2023, per cinque weekend; allo Sferisterio andranno in scena tre capolavori del repertorio operistico: Carmen di Georges Bizet, Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti e La traviatadi Giuseppe Verdi, insieme ad una serie di appuntamenti sinfonici e di danza. Il programma completo con tutti i dettagli sarà reso noto nelle prossime settimane. Il Cda desidera ringraziare quindi il nuovo sovrintendente per il lavoro intenso e chiarificatore svolto in pochi giorni dalla nomina con competenza e trasparenza, nel segno di un clima sereno e di grande collaborazione.