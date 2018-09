Le Onlus dell'accoglienza finiscono a processo per evasione fiscale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Erano onlus dedite all’accoglienza degli immigrati, ma di fatto avrebbero svolto attività di tipo imprenditoriale. Per questo motivo avrebbero dovuto pagare, come qualsiasi azienda, Iva (imposta sul valore aggiunto) e Ires (Imposta sul reddito delle società), invece in quattro anni, in tre, avrebbero nascosto all’erario circa 46 milioni di euro di ricavi ed evaso l’Iva per poco più di sei milioni di euro. La procura ha disposto la citazione diretta a giudizio dei legali rappresentanti di Gus (Paolo Bernabucci), Acsim (Daniel Amanze) e Perigeo (Laura Bacalini). L’inchiesta era partita da un accertamento eseguito dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Macerata guidato dal tenente colonnello Andrea Magliozzi sui bilanci delle tre onlus che si occupano i particolar modo di accoglienza. Gli anni presi in esame erano quelli che andavano dal 2011 fino al 2015. Le persone coinvolte respingono tutti gli addebiti.