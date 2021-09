È scomparso all’età di 64 anni l’oncologo Umberto Torresi. Era andato in pensione alla fine del 2019

MACERATA - E’ morto, ieri sera, il dottor Umberto Torresi, medico, in pensione dalla fine del 2019, dirigente del reparto di oncologia dell’ospedale di Macerata, stimatissimo dai suoi collaboratori e dai tanti pazienti che, durante la sua lunga carriera, ha avuto in cura. Aveva 64 anni, era sposato, ma non aveva figli.

Una grandissima perdita per i maceratesi, per coloro che lo hanno avuto come medico, specializzato in una branca della medicina che richiede, oltre la massima professionalità, tanta umanità. Un uomo che, negli anni della sua vita, ha anche “servito” le istituzioni, visto che fu eletto consigliere comunale, per il gruppo dei Democratici di Sinistra, dal 2005 al 2010, durante la seconda consiliatura del sindaco Giorgio Meschini. Andò in pensione alla fine del 2019. Fu reggente del reparto di oncologia dopo il dottor Latini, di cui fu grande collaboratore, prima della nomina di Nicola Battelli. Le sue collaboratrici del reparto di oncologia, che lo piangono, ricordano Torresi come un «grande professionista, ironico, solare. Curava la persona prima della malattia. La sua attenzione è sempre stata verso i pazienti e nei confronti del personale, che lui ha sempre formato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA