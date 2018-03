L'omicidio di Pamela Lucky e Awelima restano dietro le sbarre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Il Tribunale del Riesame di Ancona ha respinto i ricorsi: restano in carcere Desmond Lucky e Lucky Awelima (difesi dai legali Gianfranco Borgani e Giuseppe Lupi), due dei tre nigeriani arrestati per l'omicidio di Pamela Mastropietro. Il delitto era avvenuto a Macerata, in un attico di via Spalato 124. Per l'assassinio è in carcere anche Innocent Oseghale, indagato a piede libero un quarto nigeriano. Nel corso dell'udienza l'accusa era stata sostenuta dal sostituto procuratore Stefania Ciccioli. Le indagini sono condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Macerata.