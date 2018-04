Omicidio di Pamela, nulla osta della procura per la sepoltura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - La procura di Macerata ha dato il nulla osta per la sepoltura di Pamela Mastropietro e la celebrazione dei funerali. La ragazza era stata uccisa il 30 gennaio scorso. Per l'omicidio sono in carcere tre nigeriani e un loro connazionale è indagato a piede libero. Il nulla osta è arrivato dopo oltre due mesi per permettere di effettuare tutti gli accertamenti sul corpo finalizzati a risalire alle cause della morte. L'attività investigativa, condotta dai carabinieri del Reparto operativo del comando provinciale, è coordinata dal procuratore capo Giovanni Giorgio e dal sostituto procuratore Stefania Ciccioli.