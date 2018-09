Dall'omicidio alle bimbe salvate: Bartoloni vinto dalla malattia

di Mauro Giustozzi

MACERATA - Più vite vissute assieme in un’esistenza che lo ha visto protagonista nel bene e nel male nella nostra città. Dopo una malattia si è spento all’età di 77 anni Benito Bartoloni, persona molto conosciuta soprattutto dentro le mura cittadine. Ex muratore in pensione, era suo costume passeggiare per le vie del centro, fermarsi a chiacchierare con amici e persone che conosceva. Spesso lo si vedeva nei pressi del Bar Mercurio che ha frequentato fino a prima che la malattia gli impedisse di uscire. Una figura che era quasi impossibile non riconoscere per tutti coloro che frequentano il centro storico del capoluogo.