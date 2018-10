Macerata, oggi la sentenza per Traini la Procura chiede 12 anni di carcere

---- AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE -----

MACERATA - Nove mesi fa era in macchina, l’autoradio accesa e la voce della cronista che riferiva particolari raccapriccianti sulla morte di Pamela Mastropietro. «Adesso basta!», aveva pensato Luca Traini prima che la voglia di vendetta lo spingesse a tornare a casa, prendere la sua Glock calibro 9x21, raggiungere Macerata e sparare contro i neri e quegli obiettivi che per lui erano “ideologicamente” ostili. Era il 3 febbraio 2018. E in tribunale, quel giorno, era stata fissata la convalida dell’arresto di Innocent Oseghale, arrestato quale autore dell’omicidio della diciottenne romana.Oggi il ventinovenne tolentinate entrerà in tribunale con le manette ai polsi per essere giudicato per i reati commessi quel 3 febbraio. La discussione avverrà a porte chiuse, poi nel tardo pomeriggio dovrebbe essere letto il dispositivo. La pena individuata dovrà essere diminuita di un terzo per via del rito abbreviato. Potrebbe dunque oscillare tra un massimo di 25 anni a un minimo di 10. Partendo da una pena di 22 anni, la Procura è arrivata alla richiesta di 12 anni tenendo conto delle attenuanti generiche per l'imputato e della riduzione di un terzo della condanna per il rito abbreviato.