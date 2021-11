Ladri sempre più sfrontati: torna a casa all'ora di cena e si trova di fronte due incappucciati

MACERATA – Topi d’appartamento in azione in via Panfilo, un residente torna a casa e incrocia due uomini incappucciati, con i guanti e vestiti di nero. Stando a quanto ha riferito sarebbero due stranieri, dall’accento dell’Est.

È caccia ai malviventi, i carabinieri invitano i residenti a segnalare sempre movimenti sospetti. Gli episodi sono avvenuti ieri, all’ora di cena, intorno alle 20. I due malviventi hanno colpito una abitazione in via Panfilo. Il primo colpo è stato messo a segno con i malviventi che, approfittando del fatto che in casa non ci fosse nessuno, sono riusciti ad entrare e ad impossessarsi di gioielli. Il bottino è ancora da quantificare. Poi hanno cercato di fare il bis, provando ad entrare in una seconda abitazione, sempre lungo la stessa via. Ma questa volta il colpo non è andato a segno. Il proprietario di casa, infatti, stava rientrando quando si è trovato davanti questi due individui.

