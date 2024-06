MACERATA - Continua ad essere massima l’attenzione dei Carabinieri di Macerata sia sul fronte della sicurezza stradale che su quello del contrasto alla criminalità in genere.

I vari servizi messi in campo dai reparti dipendenti dalla Compagnia carabinieri in questi giorni a cavallo tra il mese di maggio e quello di giugno è di un arresto, sei persone denunciate e due documenti di guida ritirati.

APPROFONDIMENTI TERRORE Con la Golf va fuori strada, il guardail si conficca nell'auto: incidente da incubo per un giovane



Partendo da questi ultimi risultati che riguardano prettamente il fronte della sicurezza stradale, la notte di sabato i militari della Sezione Radiomobile, nel corso di un controllo alla circolazione stradale in via Batà di Macerata, hanno proceduto al controllo di una vecchia Opel Kadett guidata da un giovane residente in provincia. La condotta di guida incerta aveva sollecitato i militari a fermare l’auto ed in effetti alla prova dell’etilometro in dotazione alla pattuglia, alla quale il giovane conducente è stato sottoposto, ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1.74, più del triplo rispetto alla soglia limite consentita. Oltre al ritiro della propria patente di guida, l’uomo è stata deferito alla Procura della Repubblica di Macerata per guida in stato di ebbrezza.



Stessa sorte è capitata ad un uomo di Pollenza controllato in quel centro dai Carabinieri del Radiomobile nelle prime ore del mattino dello scorso weekend. Il 57enne, che si trovava alla guida di una Citroen, è stato fermato mentre si accingeva ad uscire da un parcheggio di un esercizio pubblico ed in suo incedere con andatura a singhiozzo aveva attirato l’attenzione dei militari. Il controllo alcolemico al quale l’uomo è stato sottoposto ha evidenziato, infatti, un tasso pari a 1,95, quasi il quadruplo del limite consentito. Pertanto la patente di guida è stata immediatamente ritirata e nei confronti dell’avventato conducente è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Il furto di un autocarro da un cantiere stradale è stata la conseguenza della denuncia in stato di libertà di due giovani per ricettazione.



Durante la notte dello scorso giovedì la pattuglia dei carabinieri di Montefano è intervenuta per un sopralluogo in un cantiere stradale allestito ad Appignano, dal quale era sparito un autocarro. Acquisiti i primi elementi e sotto il coordinamento della Centrale Operativa della Compagnia di Macerata, i Carabinieri di Montefano e quelli della Sezione Radiomobile, si sono messi alla ricerca del veicolo che è stato rinvenuto, dopo qualche ora, a Macerata in sosta lungo la via Roma.

A bordo del mezzo sono stati immediatamente bloccati due giovani, entrambi 18enni residenti in due diversi comuni della provincia e durante la perquisizione alla quale gli stessi sono stati sottoposti è saltato fuori anche un coltello, di genere proibito, trovato addosso ad uno dei due. Mentre l’autocarro è stato restituito al legittimo proprietario, entrambi i ragazzi dovranno rispondere all’Autorità Giudiziaria della ricettazione, in concorso tra loro, dell’autocarro rubato ed uno di loro dovrà dar conto anche del porto abusivo di armi.

Le indagini avviate dai Carabinieri della Stazione di Macerata, a seguito della denuncia di furto presentata lo scorso 14 maggio dal titolare di una nota catena di supermercati di Macerata, hanno portato all’identificazione di due donne rumene, ritenute responsabili del furto.

I fatti risalgono al pomeriggio dell’08 maggio scorso quando le due donne, eludendo il controllo ed il passaggio alla cassa, si erano impossessate di diversi prodotti di bellezza per un valore commerciale di 400euro circa. L’attività investigativa svolta dai carabinieri immediatamente dopo la ricezione della denuncia, ha consentito, anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza, di risalire all’identificazione delle due donne. Entrambe, una di 30 anni residente in provincia di Roma e l’altra di 21 anni residente a Pescara, di nazionalità rumena, sono state deferite alla Procura della Repubblica di Macerata per il reato di furto aggravato.

L’arresto, eseguito lo scorso fine settimana dai Carabinieri di Corridonia, riguarda un cittadino albanese di 42 anni residente in provincia di Rimini.

L’uomo, pregiudicato, è stato raggiunto da un ordine esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna, poiché condannato alla pena complessiva di anni 2 (due) di reclusione.

Lo straniero, responsabile di maltrattamenti in famiglia aggravati, commessi dal 2018 al 2019 nel luogo di residenza, è stato rintracciato presso una struttura ricettiva di Corridonia, ove alloggiava per motivi di lavoro e ristretto presso la Casa Circondariale di Fermo.