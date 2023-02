MACERATA - «Stiamo riuscendo ad assumere medici nonostante le note carenze che riguardano tutto il territorio nazionale». A dirlo è l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini relativamente alle diverse assunzioni previste dall’Ast di Macerata. Si comincia dall’assunzione a tempo indeterminato di Irene Coati, dirigente medico di Anatomia Patologica, mentre per l’unità operativa di Anestesia e Rianimazione sono in arrivo a tempo indeterminato due nuovi dirigenti medici, Raimondo Castronovo e Perseo Gregori.

APPROFONDIMENTI IL BLITZ Immigrazione clandestina e terroristi jihadisti: arresti e perquisizioni nelle Marche. Indagine partita dall'attentato di Berlino del 2016





Sono stati assunti dallo stesso concorso, ma a tempo determinato perché collocati nella graduatoria dei medici specializzandi, altri otto medici: Chiara Sampaolo, Maria Elena Bagnarelli, Camilla D’Angelo, Rachele Giorgetti, Filippo Rasetti, Alberta Anna Conte, Sara Marzialetti e Paolo Giaccaglia. In Otorinolaringoiatria assunzione a tempo indeterminato di Giorgio Tommy Bruno Cabrini, Giulia Bianchi e Giovanni Agostini, mentre in Ortopedia e Traumatologia arriva il nuovo dirigente Medico Denis Lulla. Per l’Uoc di Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’ospedale di Macerata è in arrivo Silvia Castelli, medico specializzando assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.



Due nuove figure sono state assunte grazie alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato, dopo aver conseguito la relativa specializzazione: si tratta di Angelo Antonio Carrieri, dirigente medico di Chirurgia Generale e dellapediatra Chiara Gianfelici. Rimarrà in servizio oltre il limite d’età e fino ad agosto 2026 Stefano Pucci, direttore dell’Uoc di Allergologia dell’ospedale di Civitanova. Sul fronte della medicina convenzionata stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per sei mesi con Guido Marcucci nel distretto di Camerino, a Fiastra e Valfornace, e due incarichi provvisori di Assistenza Primaria, per 12 mesi, a Treia con Tarakji Abdul Latif, e a Camerino con la Daniela Re. Per la specialistica ambulatoriale di Otorinolaringoiatria, incarico a tempo indeterminato a Elisa Spaccini, per 9 ore settimanali, suddivise tra Civitanova e Macerata.