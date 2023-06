MACERATA - Aggiudicati i lavori per via Mugnoz e via Tucci dove il cantiere partirà nelle prossime settimane e verrà completato, questo l’auspicio dell’amministrazione comunale, entro l’estate. Ma soprattutto partono in questi giorni i lavori per il rifacimento della pavimentazione di via Santa Maria della Porta, nel cuore del centro storico. Un’arteria strategica per la circolazione delle auto nel cuore della città su cui tuttavia da ieri è in vigore una nuova ordinanza che regola la viabilità e la renderà funzionale, fino alla fine di agosto, al cantiere che verrà allestito già a partire dalla prossima settimana.

Dunque sarà un’estate di lavori e restyling per il centro anche se l’assessore comunale Andrea Marchiori garantisce che il cantiere cercherà di creare meno disagi possibili. «Procederemo per stralci - afferma - la strada verrà chiusa un po’ alla volta mano a mano che procederemo con i lavori». L’opera consisterà nel completo rifacimento della pavimentazione la posa di una soletta in calcestruzzo armato e la successiva posa della nuova pavimentazione. Il lavoro sarà preceduto dalla sistemazione della fognatura pubblica. Insomma, un intervento atteso che comporterà modifiche alla viabilità. L’ordinanza è stata firmata qualche giorno fa dal comandante della polizia locale Danilo Doria e varrà fino al 24 agosto, con orario 0/24 per il tratto di via Santa Maria della Porta compreso tra via Basily e Corso della Repubblica. Scattato ieri il divieto di sosta con rimozione forzata da Piaggia della Torre a Corso della Repubblica e il divieto di transito (eccetto residenti, veicoli di pubblica utilità, operazioni di carico e scarico e veicoli della ditta operante). Durante i lavori sarà previsto il senso unico alternato a vista con precedenza ai veicoli in uscita nei tratti a monte e a valle del cantiere in modo da permettere ai veicoli cui è consentito l’accesso, il transito durante i lavori e l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione con via Basily. In via Padre Matteo Ricci sono previsti l’inversione temporanea del senso di marcia e l’obbligo di arrestarsi e dare precedenza e direzione obbligatoria a sinistra valido per i veicoli che da via Padre Matteo Ricci si immettono in piazza Vittorio Veneto.

Dunque in centro si parte. Ma anche fuori dalle mura i cantieri proseguono. Sono stati aggiudicati i lavori per le vie Tucci e Mugnoz. «Il cantiere verrà aperto nel corso dell’estate - spiega Marchiori -. Il progetto prevede interventi di completo rifacimento della sede stradale e della rotatoria in prossimità della Galleria delle Fonti. Il piano viabile di via Tucci presenta infatti avvallamenti e fessurazioni dovuti all’intensità del traffico. L’intervento consisterà anche nella realizzazione di opere complementari come la sistemazione dei pozzetti, delle caditoie stradali e il rifacimento della segnaletica. Saranno poi realizzati degli scivoli sui marciapiedi di via Mugnoz, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, in conformità alle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche». In via Verga proseguono gli interventi, Completato il lavoro di consolidamento dell’area in dissesto e la posa dei pali di contenimento. E’ stata rifatta tutta la linea fognaria ed è stato costruito il nuovo marciapiede che prima non esisteva. La strada è stata asfaltata e si sta ultimando il percorso pedonale nell’area verde sino a via Cardarelli con ripristino del marciapiede sul piazzale della scuola Dolores Prato. Per questo intervento erano stati stanziati 630mila euro da parte del Comune di Macerata.