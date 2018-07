Nuovi focolai alla Orim spenti dai pompieri: partita l'indagine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Ieri notte e nella mattinata le squadre dei vigili del fuoco sono tornate alla Orim per spegnere alcuni focolai che avevano ripreso vigore: interventi rapidi che hanno subito spento le fiamme, ma che mantengono alta l’attenzione sul disastroso rogo all’azienda di Piediripa.Gli spegnimenti non modificano sostanzialmente la situazione dello stabilimento: tutto è sotto controllo, ma mantengono alta l’attenzione sia sulla struttura che sulle conseguenze dell’incendio.Sull’episodio sta lavorando la magistratura che ha avviato un’inchiesta per capire che cosa è accaduto venerdì pomeriggio nel reparto solventi dell’azienda e se ci sono delle responsabilità.