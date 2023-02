MACERATA - Approvazione del primo stato di avanzamento dei lavori nel cantiere delle nuove piscine comunali che stanno sorgendo alle Casermette e di cui si possono notare gli evidenti progressi portati avanti nelle ultime settimane con una struttura oramai ben definita.

Dopo che sono state realizzate le vasche e montati i pilastri si è passati alla posa delle travi in legno, scelte dal Comune con l’impresa e la direzione lavori ponendo attenzione sia alla qualità che all’aspetto estetico. Le pareti sono state montate e anche la copertura del manufatto è stata posizionata per cui il contenitore si presenta adesso in quella che sarà la sua conformazione definitiva almeno nella parte esterna.

La seconda fase



La fase successiva sarà quella della realizzazione del fabbricato spogliatoi e la predisposizione dei locali tecnici. A testimoniare che questa opera, pur complessa, procede nel rispetto del cronoprogramma stilato si registra anche l’approvazione del primo stato avanzamenti lavori per la realizzazione di impianti sportivi nell’area del nuovo polo scolastico all’ex Saram, sal che ha un importo di 911.687 euro redatto nei termini specificati nel contratto.

Nella determina firmata dal dirigente comunale dei Servizi tecnici Tristano Luchetti si indica di «liquidare, al netto della ritenuta per infortuni e del parziale recupero dell’anticipazione l’importo di 724.791 euro (oltre Iva 10%), come segue: 611.618,03 all’impresa appaltatrice Torelli Dottori di Spa e 113.173 euro all’impresa subaffidataria Rubner Holzbau Srl (che si è occupata della fornitura e posa in opera della copertura in legno, ndr)». L’importo complessivo per la costruzione del polo natatorio è di 5 milioni 936mila 852 euro. La data ultimazione del cantiere è fissata da cronoprogramma al 7 agosto prossimo, ossia 350 giorni dall’avvio dei lavori. Il nuovo complesso in costruzione si compone di due corpi di fabbrica collegati da un lungo corridoio coperto. Il corpo più basso accoglierà le vasche della piscina, quello più alto il blocco servizi (ricezione e spogliatoi).

Il progetto

Al primo piano di quest’ultimo ci sarà la palestra polivalente con i relativi spogliatoi, sempre al primo piano la zona ristoro, al secondo piano la sala riunioni e conferenze e i locali di servizio mentre al piano interrato e al piano terra la vasca di compenso delle piscine, la centrale termica e l’impianto di filtrazione e sanificazione acque delle piscine. Per quanto riguarda il corpo più basso, questo ospiterà una vasca costituita da otto corsie, con dimensioni 25 per 16,5 metri e destinata alle attività corsuali e agonistiche e una seconda vasca, dedicata alle attività ludico-ricreative.