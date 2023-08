MACERATA La nuova caserma provinciale dei vigili del fuoco sarà realtà entro il 2027 mentre è allo studio anche un’infrastruttura viaria che eviti l’attraversamento della città da parte dei mezzi di soccorso. Ci vorranno tre anni per realizzare la nuova caserma dei vigili del fuoco che nascerà sulle ceneri di quella attuale con un’operazione di demolizione e ricostruzione pianificata per consentire comunque l’operatività della caserma di viale Indipendenza.

APPROFONDIMENTI IL LUTTO Addio ad Angelo Berrettoni, titolare dello chalet ristorante L'Oasi a Civitanova





Un progetto di 12.527.882 euro interamente finanziati dall’Ufficio speciale per la ricostruzione che adeguerà sismicamente la caserma. L’intervento è stato studiato nella parte architettonica dall’ufficio tecnico della Provincia sviluppato in sinergia con il Comando dei vigili del fuoco ed interesserà una superficie di 3.300 metri quadrati. Il cronoprogramma prevede entro il settembre la pubblicazione della gara: toccherà poi a chi si aggiudicherà i lavori provvedere all’elaborazione della progettazione esecutiva e all’avvio dei cantieri previsto nel primo semestre del 2024.

Il progetto

Ad illustrare il progetto sono stati Sandro Parcaroli, presidente della Provincia di Macerata affiancato dal suo vicepresidente Luca Buldorini che peraltro proprio dal corpo dei vigili del fuoco proviene, il senatore Guido Castelli, commissario straordinario sisma 2016, Cristina D’Angelo, direttrice regionale dei vigili del fuoco, Mauro Caprarelli, comandante dei vigili del fuoco di Macerata e l’onorevole Giorgia Latini. «Era indispensabile questo intervento che ho sollecitato sin dalla mia prima visita alla caserma di oltre due anni fa - ha detto Sandro Parcaroli - visto anche i fondamentali compiti svolti dai vigili del fuoco. Accanto a questo progetto ne ho un altro che voglio portare a compimento e cioè garantire infrastrutture viarie al servizio del soccorso: evitare che i mezzi dei vigili sfreccino in città come accade oggi creando una strada che colleghi la caserma con il nuovo sottopasso ferroviario che sarà costruito in via Roma». I lavori alla caserma si svolgeranno in due fasi, nella prima verrà costruito un nuovo edificio negli spazi (per circa 1.500 metri quadri) dove è già stato demolito il castello delle esercitazioni.

Il nuovo stabile

Nel nuovo stabile troveranno posto l’autorimessa, le camerate e gli uffici. Contemporaneamente verrà realizzato il nuovo castello per le esercitazioni. Una volta terminata questa prima fase, tutta l’operatività del Comando verrà spostata da dove si trova attualmente ai nuovi edifici per procedere così alla demolizione dell’immobile degli anni Cinquanta. Questo secondo edificio, una volta ricostruito, ospiterà i depositi, le cucine, la sala mensa, la sala operativa, il reparto prevenzione incendi e i locali per la formazione. «Per costruire la nuova caserma di Macerata saranno necessari 12,5 milioni di euro, -ha ribadito il commissario Guido Castelli- fondi che serviranno per restituire efficienza e sicurezza a un presidio strategico per tutto il territorio maceratese. Si tratta di un intervento importante e innovativo, organizzato in modo che il cantiere non fermi l’operatività della caserma durante i lavori».

Hanno ringraziato la Provincia e l’Ufficio ricostruzione per l’importante lavoro svolto, la direttrice regionale dei vigili del fuoco Cristina D’Angelo e il comandante provinciale Mauro Caprarelli. «C’era necessità di un rinnovamento di tutte le sedi, in primis proprio quella di Macerata la più importante – ha detto Caprarelli -. I lavori inizieranno il prossimo anno, se tutto va bene saranno completati nel 2027: la difficoltà dell’operazione sta nel fatto che deve essere mantenuta l’operatività della caserma, visto che non si costruisce una nuova struttura ma si interviene su quella esistente con operazioni di demolizione e ricostruzione. Bisogna condividere il cantiere con il lavoro quotidiano dei vigili del fuoco».



Presenti anche la consigliera provinciale Laura Sestili e l’onorevole Giorgia Latini che ha voluto ringraziare «la Provincia e l’Usr per la sinergia dimostrata che ha permesso di accelerare un’opera strategica per il territorio, perché sappiamo tutti quanto sia prezioso il lavoro svolto dai vigili del fuoco» mentre il vicepresidente della Provincia, Buldorini, ha rimarcato come «da vigile del fuoco sono molto emozionato nel presentare questo progetto, che rappresenta anche un segnale di vicinanza e ringraziamento a tutto il Corpo che potrà trovare nella nuova struttura maggiore comfort e un’attenzione alla salvaguardia dell’aspetto psicofisico del lavoro».