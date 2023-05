MACERATA - Abbraccia una 84enne fingendo di conoscerla e le sfila collana e bracciale da 5.000 euro complessivi, straniera denunciata per furto con destrezza. È accaduto a Monte San Giusto in pieno centro, la straniera ha notato l’anziana le si è avvicinata e l’ha abbracciata sfilandole gli oggetti di valore.

Dopo la denuncia dell’84enne i carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini passando al setaccio le riprese dell’impianto di videosorveglianza poste nel centro individuando un mezzo risultato controllato più volte insieme a diverse persone da parte delle forze di polizia in ambito nazionale. Le investigazioni incrociate hanno portato all’identificazione dell’autore del reato. La refurtiva non è stata ritrovata.

Lesioni personali



Sempre a Monte San Giusto i carabinieri hanno denunciato un anziano per atti osceni in luogo pubblico. Alcuni insegnanti di un asilo del centro, avevano infatti segnalato al comando dell’Arma che un anziano nel passeggiare nei pressi della scuola, si era rivolto verso le finestre dell’istituto mostrando i genitali. I carabinieri sono intervenuti subito e sulla scorta delle testimonianze raccolte e dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza sono risaliti all’autore del gesto. Deve rispondere invece di lesioni personali aggravate la donna che a Mogliano ha colpito l’ex marito con un paio di forbici. I militari della locale Stazione sono intervenuti in un’abitazione del centro a seguito di un’accesa lite tra due persone, ex coniugi.

Alla base del diverbio poi sfociato in aggressione fisica ci sarebbero state questioni legate alla gestione della figlia. Così la violenza da verbale è diventata fisica quando al culmine della lite la donna ha afferrato un paio di forbici aggredendo l’uomo che ha colpito ad un braccio procurandogli una ferita di lieve entità giudicata guaribile con sette giorni di prognosi.

Omessa denuncia di armi





A Montefano invece i militari hanno deferito a piede libero all’autorità giudiziaria una persona per omessa denuncia delle armi. I carabinieri, nell’ambito dei consueti servizi di controllo ai detentori di armi, hanno verificato che la persona deteneva nella casa di residenza una pistola revolver con relative munizioni, risultata invece essere denunciata presso un altro indirizzo in un altro comune.



Come previsto in questi casi l’arma è stata sottoposta a sequestro penale. Ancora, nei giorni scorsi gli equipaggi del Nucleo Radiomobile di Macerata, hanno deferito all’autorità giudiziaria in stato di libertà 6 persone per guida in stato di ebbrezza, essendo state tutte riscontrate positive al controllo con l’etilometro che ha evidenziato tassi alcolemici superiori al limite consentito. Il provvedimento A tutti gli automobilisti è stata ritirata la patente di guida e, a tre di essi, è stato anche sequestrato il veicolo per la successiva confisca poiché il tasso alcolemico rilevato era di 2,77 grammi per litro, 1,67 g/l e 1,66 g/l..



Tutti questi interventi effettuati nei giorni scorsi si inseriscono nell’ambito di un’attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Macerata guidata dal tenente colonnello Giorgio Picchiotti.