Si aggira nudo nel parco Intervengono i carabinieri Giovane portato all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Lo hanno trovato completamente nudo mentre si aggirava al parco di Fontescodella. Subito il fatto è stato segnalato ai carabinieri che sono intervenuti immediatamente sul posto con una pattuglia. Si trattava di un uomo di origine straniera, il quale è stato subito fermato. I militari dell’Arma hanno avvertito gli uomini dell’emergenza sanitaria che hanno trasportato l’uomo all’ospedale, dove è stato ricoverato al reparto di Psichiatria.Secondo gli elementi raccolti, l’uomo non mostrava segni di pericolosità per le persone e tutta l’operazione si è svolta senza particolari problemi. Intanto, le forze dell’ordine non allentano la presa sulle zone cittadine considerate a rischio e proseguono nei controlli continui per prevenire situazioni di illegalità.