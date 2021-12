Incendio in un appartamento, due persone muoiono tra le fiamme

MACERATA - Due persone morte nell'incendio di un'abitazione, in via Severini, a Macerata. Le fiamme sono divampate questa mattina alle 7, ma quando i vigili del fuoco e il personale del 118 sono arrivati sul posto per le due persone all'interno dell'appartamento non c'era più nulla da fare.

Trovati morti anche il cane e il gatto che vivevano con gli inquilini. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'edificio. L'abitazione, in cui stanno facendo i rilievi gli agenti di polizia per accertare le cause dell'incendio, è stata posta sotto sequestro.

Ultimo aggiornamento: 10:35

