A Macerata ancora 4.314 over 12 sono senza vaccino, si tratta di un abitante su dieci

MACERATA - Ancora 4.314 over 12 non vaccinati a Macerata pari al 10,7% della popolazione. E’ uno dei dati forniti dal dottor Giordano Ripa, consigliere delegato alla sanità presso il Comune di Macerata che, in questo ultimo scorcio dell’anno, approfitta per fare il punto della situazione sui contagi Covid in città.





«I dati nazionali trasmessi dalla Fondazione Gimbe ci dicono che in Italia durante la settimana di Natale si è verificata un’impennata dell’80.7% di positività al Covid 19, una crescita del 20.4% di ricoverati con sintomi e una crescita del 13.1% di persone in terapia intensiva - spiega il dottor Ripa -. Parallelamente anche nella regione Marche, nel corso dell’ultima settimana, si è verificato un aumento esponenziale della fase pandemica. Oggi (ieri per chi legge, ndr.) i nuovi casi sono stati 1.814 rispetto a 11.169 tamponi processati, con incidenza di positività pari al 16.2% e con un tasso cumulativo salito a 486.61 positivi su 100.000 abitanti».



«Facendo riferimento alla realtà di Macerata, costituita da 40.899 residenti, i dati relativi al periodo dal primo dicembre al 30 dicembre fanno constatare che l’andamento pandemico cittadino va di pari passo con la tendenza nazionale e regionale». A fronte di un numero così elevato di contagi sale, anche se lentamente, la pressione presso le strutture sanitarie. Secondo i dati di ieri dell’osservatorio epidemiologico regionale, i ricoveri a Macerata in area semi-intensiva sono 9 e al pronto soccorso dell’ospedale cittadino sono presenti 4 pazienti.

Confrontando i numeri di oggi con quelli di un anno fa, in riferimento alla ospedalizzazioni, appare evidente una minore pressione sulle strutture ospedaliere, soprattutto tenendo conto dell’attuale progressivo e notevole incremento dei casi di positività al Covid 19, «ma c’è da temere che a breve termine possa esserci un aumento delle persone che necessitano di un ricovero ospedaliero», continua Ripa.

«Il risultato attuale è ascrivibile alla massiva vaccinazione espletata. Purtroppo nella nostra realtà cittadina risultano ancora non vaccinati 4.314 soggetti, pari al 10.7% della popolazione, tenendo conto che al numero totale di non vaccinati di 8449 vanno sottratti 4182 bambini di età da 0 a 12 anni in quanto la vaccinazione per questa fascia di età è appena iniziata - conclude il consigliere Ripa -. Alla luce di tale riscontro si invita ancora una volta coloro che non si sono sottoposti a vaccinazione a farlo».



