Non risponde più alla sorella: i vigili del fuoco lo trovano morto in casa

MACERATA - Non risponde più alle chiamate della sorella: trovato morto in casa.La tragica scoperta è stata fatta questa mattina in corso Cavour dai vigili del fuoco, allertati dalla sorella del 75enne che non riusciva più a contattarlo. Sul posto anche gli operatori del 118 ed i carabinieri, ma non ci sono praticamente dubbi che il decesso sia dovuto a cause naturali.