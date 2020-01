Macerata, Noemi, Giulia ed Eva del liceo classico Leopardi trionfano a "Per un pugno di libri"

MACERATA - Noemi Tonini, Giulia Angelucci e Eva Scuppa, tre studentesse cingolane del Liceo Classico “Leopardi” di Macerata, con i compagni della classe 3^ hanno partecipato e vinto la puntata su Rai 3 “Per un pugno di libri”, condotta da Geppi Gucciari e dal prof. Piero Dorfles.

Il programma consiste in un quiz a premi sul mondo della letteratura. A partecipare due scuole secondarie di due regioni d’Italia: Macerata contro Nardò (Lecce) rappresentata dal Classico “Galileo Galilei”. In pratica vince chi riesce a “conquistare” più libri rispondendo a dei quiz. Il risultato finale, 52-28 per le ragazze maceratesi ha premiato la straordinaria preparazione delle studentesse di Macerata. Ora il Liceo aspetta le puntate rimanenti per capire se il punteggio è sufficiente per partecipare alla finalissima.

