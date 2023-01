MACERATA Se ne va un pezzo di storia della ristorazione maceratese. Arnaide Marchetti, cuoca ed ex titolare del bar - ristorante Nino Café di via Roma, si è spenta ieri sera a 97 anni. Madre di sei figli e instancabile lavoratrice è stata l’antesignana della donna che si divide tra casa e lavoro, continuando non senza difficoltà, anche dopo la morte di suo marito Enrico Pettorossi (detto Nino) avvenuta nel 1985.



Solo 15 anni fa, a 82 anni, ha deciso di riporre il suo grembiule ma a malincuore, tanto che suo figlio Dante - che oggi ha ereditato la sua attività - ha dovuto faticare per convincerla. Arnaide era nata a Macerata e nel 1944 ha sposato Enrico che aveva già l’attività di generi alimentari di famiglia. Dopo la seconda guerra mondiale, la coppia ha deciso di far crescere il negozio e di dare spazio anche alla ristorazione. Così, nel locale fondato nel 1927 da sua suocera, Arnaide si è messa dietro ai fornelli e non è più andata via. Sono nati sei figli: Dante, Andrea, Mariano, Maria, Dolores e Aldo. «Un’ora prima che nascessi - racconta Dante - mia mamma era dietro al bancone a servire i clienti. Non si è mai lamentata del lavoro. Era la sua grande passione». Le sue specialità erano i piatti tipici maceratesi e la pasta fresca, assolutamente fatta a mano. La camera ardente è stata allestita al Centro funerario di Macerata e i funerali si svolgeranno domattina nella chiesa di San Francesco.