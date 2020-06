Aveva nascosto la droga nella lavatrice, nigeriano condannato

MACERATA - Era ospite a casa di un’amica e lì, nella guarnizione della lavatrice aveva nascosto un pacchetto con la droga, due bilancini tascabili li aveva infilati nella tapparella. Era stata la stessa donna a chiamare la polizia. Ieri un nigeriano 23enne è stato condannato a 4 mesi di reclusione dal giudice Daniela Bellesi. Già condannato a cinque anni sempre per spaccio, il pm Francesca D’Arienzo (nella foto) aveva chiesto la condanna a un anno e 10 mesi. In aula il nigeriano aveva ammesso di guadagnarsi da vivere spacciando, in particolare ai Giardini Diaz dove aveva conosciuto Innocent Oseghale. © RIPRODUZIONE RISERVATA