La polizia scova in una casa un nigeriano clandestino Scatta subito il rimpatrio

MACERATA - Continuano le operazioni condotte dagli agenti della questura di Macerata finalizzate a rintracciare cittadini extracomunitari clandestini e privi del titolo di soggiorno, così come disposto dal questore Antonio Pignataro. «Ciò anche al fine - spiega la stessa questura - di prevenire i reati connessi all’immigrazione clandestina, garantendo nel contempo la sicurezza dei cittadini». Ieri mattina i poliziotti dell’Ufficio immigrazione e dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno rintracciato un nigeriano di 31 anni all’interno di una abitazione situata nella periferia della città e l’hanno accompagnato in questura. L’uomo, gravato da un provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno emesso dal questore di Macerata nel 2018, si era reso irreperibile per evitare la notifica dell’atto e la conseguente espulsione. Dopo servizi effettuati in città finalizzati al rintracciarlo, gli agenti sono riusciti ad individuare l’abitazione dove aveva trovato rifugio e dopo le procedure di rito lo hanno accompagnato al centro per rimpatri di Roma, da dove verrà trasferito in Nigeria.