Nigeriano occupa una casa inagibile per il sisma e aggredisce i poliziotti

MACERATA - Un nigeriano clandestino occupa abusivamente l’appartamento di un maceratese, i poliziotti mettono a segno un blitz nell’abitazione e lo straniero li aggredisce. Momenti di tensione in corso Cairoli, dove sono intervenuti gli agenti della Volante della questura, guidati dal commissario capo Gabriele Di Giuseppe. Nei guai un 45enne, che sarà espulso dal territorio nazionale.Il proprietario dell’appartamento, dichiarato inagibile a seguito del sisma, ha telefonato al 113. «Una persona è entrata abusivamente a casa mia, venite per favore», ha detto l’uomo. Sul posto gli agenti hanno rintracciato l’extracomunitario, che alla vista degli uomini in divisa è diventato una furia. Nel tentativo di sottrarsi al controllo ha colpito i poliziotti tentando subito dopo di scavalcare la rete metallica di recinzione dello stabile per darsi alla fuga. Subito fermato, è stato accompagnato in questura e identificato. Si tratta, come detto, di un nigeriano di 45 anni, clandestino, in Italia senza fissa dimora, già colpito da un ordine di espulsione emesso dalla questura di Taranto nel 2016, al quale non aveva mai ottemperato. Lo straniero è stato denunciato all’autorità giudiziaria per l’ occupazione abusiva dell’appartamento, per resistenza a pubblico ufficiale e per rifiuto di fornire le proprie generalità. Successivamente è stato accompagnato all’Ufficio immigrazione per l’espulsione dall’Italia.