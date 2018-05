Cinque chili di droga per lo sballo a Macerata Arrestati 3 nigeriani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Smerciavano eroina sul mercato maceratese, in manette tre pusher nigeriani. In circa un anno avrebbero spacciato oltre 5 chili della droga pesante per un giro di affari di circa 250.000 euro. L'operazione denominata "Nigerian", che ha visto impegnati nelle indagini per otto mesi i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Macerata insieme ai colleghi delle Stazioni di Macerata, Mogliano e Cingoli, si è conclusa ieri mattina con l'esecuzione di tre misure cautelari disposte dal Gip Giovanni Manzoni su richiesta del Pm Claudio Rastrelli. In manette sono finiti tre nigeriani di 26, 30 e 31 anni. Il covo, individuato dai carabinieri, era un appartamento nella zona tra corso Cairoli e viale Trieste dove viveva il 31enne. Lì andavano a rifornirsi i due nigeriani che trasportavano gli ovuli in bocca per eludere i controlli dei militari.