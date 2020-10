Najat, 35 anni, mamma e una partecipazione a miss Mondo, uccisa da una malattia. Il marito: «Ha lottato fino all’ultimo»

MACERATA - Aveva solo 35 anni Najat Karim. L’ex modella con una partecipazione anche a Miss Mondo, da tempo combatteva contro una malattia che non è riuscita a sconfiggere. Aveva tentato, lo scorso luglio, anche una cura sperimentale i cui costi li aveva sostenuti grazie ad una raccolta fondi dell’associazione Gaia. La donna, originaria del Marocco, mentre viveva a Civitanova Marche, aveva provato il tutto per tutto per vincere sulla malattia così ha tentato la cura sperimentale trasferendosi in una struttura di lungodegenza in Germania, a Colonia.





Ieri mattina però la trentacinquenne si è dovuta arrendere e si è spenta. Immenso il dolore per la famiglia e grande lo sgomento in città. La donna era molto conosciuta anche perchè aveva lavorato nelle discoteche e proprio in quel mondo aveva conosciuto Andrea Tironi, il marito. Dalla coppia è nato un figlio.

«Najat – ha scritto Andrea Tironi sulla sua pagina di Facebook - purtroppo non ce l’ha fatta. Ha lottato fino all’ultimo, con ogni sua forza, contro un male che purtroppo le aveva tolto tutto e che l’ha portata via. Una donna solare, determinata, intelligente. Una moglie unica. Una mamma strepitosa e dolce. Ci tenevo a ringraziare a nome mio e suo, me lo ripeteva sempre, tutti coloro che ci sono stati vicini e hanno contribuito con una donazione ad aiutarla, dandole una speranza. Senza quelle cure sicuramente questo post lo avrei fatto tempo fa. Oggi e per i prossimi giorni io e il nostro Adam andremo avanti, consapevoli di aver avuto, io una moglie e Adam una mamma, davvero, ma davvero unica e che sarà sempre vicino a noi con il suo bellissimo sorriso. Per rispetto di Najat e dei suoi parenti, la celebrazione si svolgerà rispettando la cultura musulmana, ad Aosta. Buon viaggio amore mio».

Un saluto davvero straziente. Tanti sono i messaggi lasciati in ricordo della donna su Facebook. «Ho sempre il suo sorriso stampato nella mia mente» ha scritto un amico. «Grande donna, mamma e amica» un altro commento. «Riposa in pace dolce Najat. Che la tua forza e il tuo amore restino sempre vivi e vicini in chi ti ama e ti ha conosciuta. Come me. Non ti dimenticherò». © RIPRODUZIONE RISERVATA