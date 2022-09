Malore in casa, muore Antonio Gabban storico portiere della Maceratese. Aveva 65 anni

MACERATA - Un improvviso malore e il cuore di Antonio Gabban, storico portiere della Maceratese, si è fermato per sempre a soli 65 anni. Gabban si è sentito male nella sua abitazione a Parma e poco dopo è deceduto. «Siamo purtroppo a dover dire addio al grande Antonio Gabban - scrive il club di Macerata -, nove anni in biancorosso con oltre 250 presenze». Antonio Gabban aveva preso parte l'11 settembre scorso alle celebrazioni per il centenario della socieà, una festa a cui non aveva voluto mancare ed era arrivato da Parma in compagnia della moglie. «Alla famiglia le più sentite condoglianze della Ss Maceratese. Riposa in pace leggenda e bandiera della Rata».