MACERATA Ultimo weekend da bollino rosso, poi la situazione di esodi e controesodi dovrebbe migliorare e anche i cantieri che interessano la superstrada 77 Valdichienti dovrebbero riprendere il via. È stata infatti una estate diversa dalle altre sul fronte stradale: un po’ il maltempo che ha frenato - tra giugno e luglio - i vacanzieri e i pendolari che dall’Umbria si sarebbero recati lungo la costa maceratese, un po’ i cantieri che sono stati sospesi per evitare disagi, code e incidenti, e il tratto viario che collega Foligno a Civitanova non è stato poi così bollente.

Dal 23 luglio scorso, infatti, come deciso da Anas, i quattro cantieri che erano attivi lungo la superstrada sono stati chiusi o sospesi, in linea con quanto fa Autostrada per l’Italia sul litorale con la A14. Questo non solo ha placato le polemiche che ogni anno riguardavano la superstrada, ma è riuscito anche a limitare i disagi per gli automobilisti che la percorrono per motivi di lavoro o di svago.

Da lunedì, però, si muovono già i primi passi verso il ritorno alla normalità. È il giorno in cui sarà riaperto il cantiere lungo la superstrada all’altezza di Muccia, in direzione monti. Ci sarà quindi l’uscita obbligatoria a Sferica e la possibilità di rientro a Muccia: stessa organizzazione attiva prima della sospensione estiva. Si tratta del primo cantiere che Anas ha deciso di riaprire proprio perché, sebbene si trattasse di un tratto trafficato durante l’esodo, non dovrebbe creare grossi problemi nel periodo di rientro. Periodo che domani dovrebbe avere il suo clou e poi scemare.



Si attenderà invece un’altra settimana nella zona di Civitanova - tratto che potrebbe essere interessato dai rientri anche nei primi giorni di settembre. È prevista intorno al 6 settembre, infatti, la riapertura del cantiere a Civitanova per il rifacimento della pavimentazione stradale. In questo caso - come accadeva prima della sospensione - sarà attuato lo scambio di carreggiata.

Sono dunque questi due, per il momento, i cantieri che riprenderanno lungo la Valdichienti dopo le ferie estive. Chiaro che la sistemazione della pavimentazione si sposterà poi da Civitanova in altri tratti fino a che non sarà terminato l’intervento. Diversamente dal 2022, questa estate ha rappresentato quindi un importante cambiamento: lo scorso anno i sindaci dei Comuni affacciati sulla 77 invocarono a più riprese stop ai cantieri e, a monte, una maggiore concertazione prima di iniziare dei lavori in uno dei periodi clou dell’anno. La sospensione dei lavori ha rappresentato una scelta vincente.