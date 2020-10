Movida, raduni senza mascherine: tre giovani controllati e sanzionati

MACERATA - Covid-19, crescono i contagi e si inaspriscono i controlli da parte dei carabinieri. Nel mirino anche la movida molesta. Tre giovani finiscono nei guai per non aver indossato la mascherina, come vuole la normativa attualmente in vigore. Lo scorso fine settimana è stato all’insegna dei controlli, tanto lungo la costa che, nonostante le temperature si siano abbassate, resta il punto di riferimento per la movida, sia nell’entroterra maceratese. L’obiettivo è quello di scoraggiare gli assembramenti e fare in modo che le persone usino i dispositivi di protezione anti-Covid nella maniera corretta.

Nella zona del centro, a Civitanova, i carabinieri della Compagnia di Civitanova, guidati dal capitano Massimo Amicucci, hanno fermato e sanzionato tre persone che non portavano la mascherina. La notte precedente, tra venerdì e sabato, erano state quattro le sanzioni per lo stesso motivo, sempre nella zona del centro. I controlli hanno interessato anche alcune zone a rischio assembramenti, come via della Nave e altre strade del Borgo marinaro che, di notte, vengono prese d’assalto dai giovanissimi. Urlano, si radunano ed esasperano i residenti, tanto che nei giorni scorsi è nche partita una raccolta di firme per mettere un freno a schiamazzi e vandalismi.

Controlli a tappeto anche in tutto il resto della provincia. L’altra notte, poco prima dell’una, i carabinieri della Stazione di Appignano impegnati nel servizio di contenimento del contagio da Covid-19, hanno sanzionato un uomo di 41 anni, residente a Macerata, risultato in evidente stato di ubriachezza. I militari lo hanno fermato mentre barcollava, urlando, in corso della Repubblica, a Macerata. L’uomo, che è stato affidato alle cure di medici e sanitari del 118, dovrà pagare entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale una sanzione di a 102 euro. Sempre nella stessa notte, intorno alle ore 2.30, in via Gramsci, a Macerata, è stato controllato un ventunenne del luogo. I carabinieri lo hanno trovato in possesso di 0,5 grammi di hashish e, al termine delle formalità di rito, il ragazzo verrà segnalato all’autorità amministrativa per i provvedimenti di competenza. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.

