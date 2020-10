Movida, 24 giovani sorpresi in gruppo e senza mascherina. Per loro sanzioni da 400 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Sono stati sorpresi in gruppo e senza mascherina come prevedono le norme antiCovid, per questo sono stati multati da carabinieri e polizia municipale. La sanzione è stata inflitta a 24 ragazzi nel corso della movida del givedì nel centro storico di Macerata.Nonostante le continue raccomandazioni a mantenere comportamenti che frenino i contagi, si allunga la lista delle persone finite nelle maglie dei controlli. L'altra sera i carabinieri e la polizia locale di Macerata hanno rafforzato i controlli nelle vie e nelle piazze del centro storico proprio per verificare il rispetto delle norme contro il contagio da Covid 19: sono stati 24 i ragazzi sorpresi a intrattenersi in gruppi senza la mascherina. Per loro è scattata la sanzione di 400 euro prevista, 280 euro se viene pagata entro cinque giorni. In corso accertamenti anche per gli schiamazzi provocati in piena notte e segnalati dai residenti del centro.