Movida, in campo una task force per i controlli. Violazioni in serie, scatta anche la multa per tre locali

MACERATA - Alimenti senza tracciabilità, musica irradiata oltre l’orario previsto, clienti senza Green pass e ubriachi al volante. Scattano le multe. Controllate sei attività commerciali nel centro di Macerata nelle ultime due notti da parte di carabinieri e polizia locale che hanno effettuato controlli mirati al rispetto della normativa anti Covid che i gestori degli esercizi pubblici e i loro clienti debbono rispettare. Con l’imminente ingresso in zona gialla delle Marche da lunedì le forze dell’ordine saranno ancor più impegnate su questo fronte.



Giovedì scorso - soprattutto durante la serata della movida - i carabinieri della Compagnia di Macerata, con il supporto di quelli del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Ancona, del Nucleo cinofili di Pesaro e della polizia locale di Macerata, nel corso di una specifica attività finalizzata alla verifica del rispetto delle prescrizioni previste, come concordato con la prefettura di Macerata in sede di Comitato per l’ordine e la Sicurezza pubblica, hanno controllato cinque attività commerciali con sede nel centro storico di Macerata e ben 65 avventori. Il bilancio di questa operazione messa in campo ha portato ad elevare al titolare di un bar del centro una sanzione per la mancanza della rintracciabilità degli alimenti serviti e per l’omesso monitoraggio delle temperature dei frigoriferi, per un importo complessivo di 3.500 euro.

Anche il titolare di una pizzeria e un avventore sono stati rispettivamente sanzionati per i mancati controlli e il possesso della certificazione verde Covid 19. Inoltre, tre ventenni sono stati segnalati alla prefettura di Macerata per il possesso di sostanze stupefacenti. Nel corso della notte, alle 2,30 e sempre nell’ambito del servizio messo in campo dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Macerata, in via Armaroli è stato multato un 38enne residente in provincia per ubriachezza molesta, nonché sanzionato il conducente di un’auto che è risultata avere gli pneumatici altamente usurati mentre un altro automobilista per la mancanza della copertura assicurativa, con la sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo.

Da parte della polizia locale l’attività di controllo serale nei locali negli ultimi due giorni ha portato ad elevare anche una sanzione a un bar nelle vicinanze del centro per rumori molesti, con la musica che non era stata spenta entro la mezzanotte come previsto dall’ordinanza comunale. In caso di recidiva in futuro potrebbe scattare la chiusura. Allo stesso tempo i vigili urbani si sono trovati di fronte una scena imprevista di giovani che stavano ballando sul cofano di un’auto nei pressi del locale, vettura comunque di proprietà di uno degli stessi giovani. Gli agenti hanno controllato altri tre locali del centro, che sono risultati in regola sia per chi era all’interno dei locali che per l’occupazione dei tavoli.



Polizia locale che, dopo la rivisitazione della struttura organizzativa può vantare anche l’adozione della Carta dei servizi 2020, uno strumento, previsto dalla legge, con il quale ogni ente erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti dell’utenza riguardo i propri servizi, le modalità di erogazione degli stessi, gli standard di qualità e informa l’utente sulle modalità di tutela previste. Tra gli obiettivi della Carta dei servizi migliorare il rapporto con i cittadini, facilitare la comprensibilità e le forme di accesso ai servizi che la polizia locale eroga. La Carta dei Servizi della Polizia locale è ispirata ai principi previsti dalla normativa e che sono uguaglianza, per cui tutti gli utenti hanno gli stessi diritti, legalità, imparzialità, continuità e partecipazione.

