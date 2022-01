Tragica caduta durante un'escursione in montagna nella zona del Fargno, muore un giovane

MACERATA - Un’escursione sui Sibillini si è conclusa in tragedia a causa di una terribile caduta nella zona del Fargno nella tarda mattinata. Una coppia di escursionisti è infatti scivolata finendo in una zona molto impervia difficile da raggiungere.

La ragazza è stata portata in salvo da alcuni alpinisti di passaggio nella zona, ma per il ragazzo purtroppo le operazioni di recupero si sono protratte per l’intero pomeriggio. Sono intervenuti anche due elicotteri, prima quello del 118, poi quello dei vigili del fuoco.

APPROFONDIMENTI SENTIERO MORTALE Gita in montagna tragica: si sporge per una foto, precipita nel... L'INFORTUNIO Escursionista soccorso alla Macera della Morte, scivola su un masso e... VIDEO Escursionista soccorso alla Macera della Morte, scivola su un masso e...

Alla fine gli uomini del Soccorso Alpino e dei vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere via terra la zona in cui era finito il ragazzo. Purtroppo però per lui non c’è stato nulla da fare. Era già deceduto al momento dell’arrivo dei soccorsi. La vittima è un giovane del Fermano di circa 30 anni.

Ultimo aggiornamento: 21:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA