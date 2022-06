È morto il marchese Francesco Costa: i funerali nel pomeriggio a Santa Croce. Aveva 66 anni

MACERATA - Lutto in città per la morte, avvenuta l’altra notte, del marchese Francesco Costa, 66 anni, ex bancario e dal 2020 alla guida della delegazione Marche Nord del Sovrano Militare Ordine di Malta. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di Santa Croce in viale Indipendenza.

Lo Smom così lo ricorda: «I confratelli e le consorelle tutte, con partecipazione per la triste circostanza, si stringono nella preghiera alla moglie Federica, ai figli Carlo e Camilla ed ai familiari tutti. Il Marchese Francesco Costa, esponente di una storica famiglia marchigiana, da molti anni era cavaliere di Onore e Devozione. Dal 2020 era stato chiamato a guidare la delegazione Marche Nord in sostituzione di Frà Marco Luzzago, eletto Luogotenente di Gran Maestro ed anch’egli recentemente scomparso: già funzionario di un importante istituto finanziario, aveva sempre affiancato agli impegni professionali la gestione degli interessi di famiglia ma sempre nel rispetto dei principi e dei valori del carisma melitense.

Particolarmente attivo ed attento ai problemi dei più deboli, aveva orientato questi anni alla guida della delegazione alla “Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum” nonché al rafforzamento ed al rilancio del ruolo dell’Ordine a livello locale. Numerose le attività benefiche svolte».

Ultimo aggiornamento: 12:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA